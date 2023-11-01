Шеврикуко Шишманова (Гольяк) Зиновия (Жека) Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеврикуко Шишманова (Гольяк) Зиновия (Жека) Николаева

Место рождения

Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

06.06.1831 ст.

Дата смерти

10.11.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1831 ст.

Отец: Гольяк Никола Георгиев

Мать: Гольяк (Иванова) Парфена Иванова

Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеврикуко Феодор Стоянов

Рождение ребёнка
16.05.1864 ст.

Дочь: Дучева (Шеврикукова) Елена Феодорова

Отец ребёнка: Шеврикуко Феодор Стоянов

Марфовка, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
10.11.1904 ст.
Чая, Феодосийский уезд, Таврическая губерния

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