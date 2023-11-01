Шеврикуко Шишманова (Гольяк) Зиновия (Жека) Николаева
Место рождения
Дата рождения06.06.1831 ст.
Дата смерти10.11.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1831 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1864 ст.
Дочь: Дучева (Шеврикукова) Елена Феодорова
Отец ребёнка: Шеврикуко Феодор Стоянов
Марфовка, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
10.11.1904 ст.
Чая, Феодосийский уезд, Таврическая губерния