село Курское, село Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Курское

Белогорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Крым
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Феодосийский уезд
1677Кышлав, колон. болгарск. вед. попечит. комит.при рч. Мокром Эндоле.454188848771Церковь православная 1. Сельский приказ.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Кишлавская волость
508. Кишлав, колония болгар, при речке Мокрой Индоли, дворов 193, жителей 1215, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь православная, школа, лавка, ярма Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Кишлавская волость
село Кишлав

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Белогорский район
798823Курскоесело45°02,0' с.ш.34°56,0' в.д.L-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Белогорский муниципальный район, Курское сельское поселение
35607438101с Курскоесело
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