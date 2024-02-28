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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1677Кышлав, колон. болгарск. вед. попечит. комит.при рч. Мокром Эндоле.454188848771Церковь православная 1. Сельский приказ.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
508. Кишлав, колония болгар, при речке Мокрой Индоли, дворов 193, жителей 1215, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь православная, школа, лавка, ярма Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кишлав
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
798823Курскоесело45°02,0' с.ш.34°56,0' в.д.L-36-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
35607438101с Курскоесело