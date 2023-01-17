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Ольга Феофанова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Захаров Феофан Сергеев

Мать: Мария Дементьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.05.1879

Муж: Игнат Федоров

Рождение ребёнка
09.02.1880

Дочь: Анна Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.07.1886

Дочь: Мария Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1899

Дочь: Прасковья Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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