Ольга Феофанова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Захаров Феофан Сергеев
Мать: Мария Дементьева
Бракосочетание
11.05.1879
Муж: Игнат Федоров
Рождение ребёнка
09.02.1880
Дочь: Анна Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Федоров
Рождение ребёнка
24.07.1886
Дочь: Мария Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Федоров
Рождение ребёнка
18.07.1899
Дочь: Прасковья Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Федоров
Смерть
Неизвестно