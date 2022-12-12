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Мария Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Феофанова

Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Захаров Андрей Феофанов

Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Феофанова

Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ольга Феофанова

Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Захаров Иван Феофанов

Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1865

Сын: Захаров Георгий Феофанов

Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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