Мария Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анастасия Феофанова
Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Феофанова
Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ольга Феофанова
Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев
Рождение ребёнка
28.03.1865
Отец ребёнка: Захаров Феофан Сергеев
Смерть
Неизвестно