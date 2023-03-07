Игнат Федоров
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Федор Иванов
Мать: Варвара Ефимова
Бракосочетание
11.05.1879
Жена: Ольга Феофанова
Рождение ребёнка
09.02.1880
Дочь: Анна Игнатова
Мать ребёнка: Ольга Феофанова
Рождение ребёнка
24.07.1886
Дочь: Мария Игнатова
Мать ребёнка: Ольга Феофанова
Рождение ребёнка
18.07.1899
Дочь: Прасковья Игнатова
Мать ребёнка: Ольга Феофанова
Смерть
Неизвестно