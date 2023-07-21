Французов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1910
Дочь: Жарова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Французова Серафима
Булаково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Французов 2
Мать ребёнка: Французова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Французов 4
Мать ребёнка: Французова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Французов 3
Мать ребёнка: Французова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Французов 1
Мать ребёнка: Французова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Французова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Французова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Французова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Французова Серафима
Смерть
Неизвестно