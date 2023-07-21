Французов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Французов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1910

Дочь: Жарова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Французова Серафима

Булаково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Французов 2

Мать ребёнка: Французова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Французов 4

Мать ребёнка: Французова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Французов 3

Мать ребёнка: Французова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Французов 1

Мать ребёнка: Французова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Французова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Французова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Французова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Французова Серафима

Смерть
Неизвестно
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