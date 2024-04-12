Жарова (Французова) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1910
Дата смерти08.03.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1910
Отец: Французов Николай
Мать: Французова Серафима
Рождение ребёнка
05.06.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаров Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Муза Леонидовна
Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович
Смерть
08.03.1993