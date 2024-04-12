Жарова (Французова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖарова (Французова) Лидия Николаевна

Жарова (Французова) Лидия Николаевна

Место рождения

Булаково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.01.1910

Дата смерти

08.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1910

Отец: Французов Николай

Мать: Французова Серафима

Булаково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович

Яковцево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович

Яковцево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Николай Леонидович

Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Муза Леонидовна

Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Рудольф Леонидович

Отец ребёнка: Жаров Леонид Иванович

Смерть
08.03.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close