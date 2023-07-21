Французова Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1910
Дочь: Жарова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Французов Николай
Булаково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Французов 2
Отец ребёнка: Французов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Французов 4
Отец ребёнка: Французов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Французов 3
Отец ребёнка: Французов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Французов 1
Отец ребёнка: Французов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Французова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Французов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Французова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Французов Николай
Смерть
Неизвестно