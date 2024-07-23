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Баяндин Григорий Кондратьевич

Место рождения

Малахова

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Баяндин Кондрат

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.95 - МК (1870) - брак, свидетель ГКБУ «Государствен... Показать все
Бракосочетание
25.04.1874

Жена: Баранова Ирина Николаевна

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак дочери
Рождение ребёнка
21.10.1874

Дочь: Баяндина Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Баранова Ирина Николаевна

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.39 (МК-1874)
Рождение ребёнка
19.11.1876

Дочь: Баяндина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Баранова Ирина Николаевна

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.09.1880

Сын: Баяндин Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Ирина Николаевна

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52
Смерть
Неизвестно

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