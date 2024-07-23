Баяндин Григорий Кондратьевич
Место рожденияМалахова
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Баяндин Кондрат
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.95 - МК (1870) - брак, свидетель ГКБУ «Государствен... Показать все
Бракосочетание
25.04.1874
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак дочери
Рождение ребёнка
21.10.1874
Дочь: Баяндина Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Баранова Ирина Николаевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.39 (МК-1874)
Рождение ребёнка
19.11.1876
Дочь: Баяндина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Баранова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
04.09.1880
Сын: Баяндин Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Баранова Ирина Николаевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52
Смерть
Неизвестно