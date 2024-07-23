Баранова Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Баранов Николай Фёдорович
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.55 (МК-1874) - брак
Бракосочетание
25.04.1874
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак дочери
Рождение ребёнка
21.10.1874
Дочь: Баяндина Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Баяндин Григорий Кондратьевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.39 (МК-1874)
Рождение ребёнка
19.11.1876
Дочь: Баяндина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Баяндин Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.09.1880
Сын: Баяндин Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Баяндин Григорий Кондратьевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52
Смерть
Неизвестно