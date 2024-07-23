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Баранова Ирина Николаевна

Место рождения

Баранова, Кудымкарский район, Пермский край

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Баранов Николай Фёдорович

Мать: не указана

Баранова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.55 (МК-1874) - брак
Бракосочетание
25.04.1874

Муж: Баяндин Григорий Кондратьевич

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак дочери
Рождение ребёнка
21.10.1874

Дочь: Баяндина Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Баяндин Григорий Кондратьевич

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.39 (МК-1874)
Рождение ребёнка
19.11.1876

Дочь: Баяндина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Баяндин Григорий Кондратьевич

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.09.1880

Сын: Баяндин Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Баяндин Григорий Кондратьевич

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52
Смерть
Неизвестно

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