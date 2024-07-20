Баранов Николай Фёдорович
Место рожденияБаранова
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: Баранов Фёдор
Мать: не указана
Баранова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак дочери
Рождение ребёнка
До 1853
Дочь: Баранова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.55 (МК-1874) - брак
Смерть
После 1874
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак дочери