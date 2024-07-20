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Баранов Николай Фёдорович

Место рождения

Баранова

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Отец

До 1816 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: Баранов Фёдор

Мать: не указана

Баранова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак дочери
Рождение ребёнка
До 1853

Дочь: Баранова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Баранова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.55 (МК-1874) - брак
Смерть
После 1874
Баранова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак дочери

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