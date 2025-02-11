Егор Дмитриев
мужской, родился 1817, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецДмитрий Иванов1791 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Матрёна Егорова1832 г.р.
Максим Егоров1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Дмитрий Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрёна Егорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Максим Егоров
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно