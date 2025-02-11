Егор Дмитриев 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Дмитрий Иванов1791 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Матрёна Егорова1832 г.р.
Максим Егоров1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Дмитрий Иванов

Мать: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрёна Егорова

Мать ребёнка: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1837

Сын: Максим Егоров

Мать ребёнка: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

4

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

4

Смерть
Неизвестно

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