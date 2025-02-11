Максим Егоров 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1837, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Егор Дмитриев1817 г.р.
Супруги
Федосья Филиппова1830 г.р.
Дети
Трофим Максимов1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Егор Дмитриев

Мать: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Филиппова

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

4

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

4

Рождение ребёнка
1875

Сын: Трофим Максимов

Мать ребёнка: Федосья Филиппова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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