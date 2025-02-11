Максим Егоров
мужской, родился 1837, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЕгор Дмитриев1817 г.р.
Супруги
Федосья Филиппова1830 г.р.
Дети
Трофим Максимов1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Егор Дмитриев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Филиппова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1875
Сын: Трофим Максимов
Мать ребёнка: Федосья Филиппова
Смерть
Неизвестно