Трясцева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Вакутин Степан
Бракосочетание
До 1932
Муж: Вакутин Степан
Рождение ребёнка
03.02.1932
Дочь: Павлова (Вакутина) Нина
Отец ребёнка: Вакутин Степан
Смерть
Неизвестно