Трясцева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Вакутин Степан

Бракосочетание
До 1932

Муж: Вакутин Степан

Рождение ребёнка
03.02.1932

Дочь: Павлова (Вакутина) Нина

Отец ребёнка: Вакутин Степан

Смерть
Неизвестно

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