Вакутин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакутин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1932 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Трясцева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1932

Жена: Трясцева Александра

Рождение ребёнка
03.02.1932

Дочь: Павлова (Вакутина) Нина

Мать ребёнка: Трясцева Александра

Смерть
Неизвестно

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