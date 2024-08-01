Вакутин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Трясцева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1932
Жена: Трясцева Александра
Рождение ребёнка
03.02.1932
Дочь: Павлова (Вакутина) Нина
Мать ребёнка: Трясцева Александра
Смерть
Неизвестно