Павлова (Вакутина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Вакутина) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1932

Дата смерти

25.07.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1932

Отец: Вакутин Степан

Мать: Трясцева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Павел

Рождение ребёнка
10.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Павел

Рождение ребёнка
23.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Павел

Рождение ребёнка
20.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Павел

Смерть
25.07.1987
Причина смерти: Рак желудка

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