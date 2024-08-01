Павлова (Вакутина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1932
Дата смерти25.07.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1932
Отец: Вакутин Степан
Мать: Трясцева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Павел
Рождение ребёнка
10.09.1955
Рождение ребёнка
23.10.1956
Рождение ребёнка
20.04.1961
Смерть
25.07.1987
Причина смерти: Рак желудка