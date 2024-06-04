Бумажнова Аксинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Бумажнова) Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Арапова (Бумажнова) Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев
Смерть
После 1834