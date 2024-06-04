Бумажнова Аксинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бумажнова Аксинья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бумажнов Яков Ермолаев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Бумажнов Игнатий Яковлев

Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Бумажнова) Надежда Яковлева

Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бумажнов Трофим Яковлев

Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Бумажнов Самсон Яковлев

Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Арапова (Бумажнова) Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Бумажнов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Бумажнов Яков Ермолаев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834

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