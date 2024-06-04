Бумажнов Трофим Яковлев
Место рождениягород Тагай, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.07.1841
Рождение ребёнка
После 1857
Мать ребёнка: Бумажнова (Чекенева) Афимья Иванова
Смерть
После 1881