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Бумажнов Трофим Яковлев

Место рождения

город Тагай, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Бумажнов Яков Ермолаев

Мать: Бумажнова Аксинья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.07.1841

Жена: Бумажнова (Чекенева) Афимья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Бумажнов Петр Трофимов

Мать ребёнка: Бумажнова (Чекенева) Афимья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1881

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