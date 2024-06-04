Бумажнов Яков Ермолаев
Место рождениягород Тагай, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Бумажнова) Надежда Яковлева
Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Арапова (Бумажнова) Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева
Смерть
1835