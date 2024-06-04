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Бумажнов Яков Ермолаев

Место рождения

город Тагай, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бумажнова Аксинья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Бумажнов Игнатий Яковлев

Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Бумажнова) Надежда Яковлева

Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бумажнов Трофим Яковлев

Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Бумажнов Самсон Яковлев

Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Арапова (Бумажнова) Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Бумажнов Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Бумажнова Аксинья Григорьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1835
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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