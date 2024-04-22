Брагина (Боркичева) Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина (Боркичева) Параскева Николаевна

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Боркичев Николай Павлович

Мать: Александра Павловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.02.1902 ст.

Муж: Брагин Иван Михайлович

Поручитель по невесте - Александр Матвеевич Сеничев
Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Брагин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Брагин Иван Михайлович

Чекшево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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