Брагина (Боркичева) Параскева Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Боркичев Николай Павлович
Мать: Александра Павловна
Бракосочетание
13.02.1902 ст.
Поручитель по невесте - Александр Матвеевич Сеничев
Рождение ребёнка
15.01.1907
Отец ребёнка: Брагин Иван Михайлович
Чекшево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно