Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Брагина Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Боркичев Николай Павлович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Боркичев Николай Павлович
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Боркичев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Боркичев Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1915