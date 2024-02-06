Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Брагина Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Боркичев Николай Павлович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Боркичев Николай Павлович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Боркичев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Боркичев Николай Павлович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боркичев Николай Павлович

Смерть
После 1915
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