Боркичев Николай Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Павел Петрович
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Брагина Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Александра Павловна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Александра Павловна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Боркичев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Павловна
Смерть
До 1915