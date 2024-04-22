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Боркичев Николай Павлович

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Павел Петрович

Мать: не указана

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Брагина Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Александра Павловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Александра Павловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Боркичев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Александра Павловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Павловна

Смерть
До 1915
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