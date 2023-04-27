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of Denmark and Norway (Oldenburg) Dorothea Luneburg

Место рождения

Koldinghus

Дата рождения

Около 29.08.1546

Дата смерти

Около 06.01.1617

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.08.1546

Отец: of Denmark and Norway of Oldenburg Christian III

Мать: von Sachsen-Lauenburg (Askanier) Dorothea

Работа или профессия
Неизвестно
Margravine of Brandenburg-Ansbach
Бракосочетание
12.10.1561

Муж: of Brunswick-Lüneburg Wilhelm

Рождение ребёнка
01.01.1570

Дочь: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Dorothea

Отец ребёнка: of Brunswick-Lüneburg Wilhelm

Смерть
Около 06.01.1617
Похороны
19.02.1617

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