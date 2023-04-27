of Denmark and Norway (Oldenburg) Dorothea Luneburg
Место рожденияKoldinghus
Дата рожденияОколо 29.08.1546
Дата смертиОколо 06.01.1617
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.08.1546
Отец: of Denmark and Norway of Oldenburg Christian III
Работа или профессия
Неизвестно
Margravine of Brandenburg-Ansbach
Бракосочетание
12.10.1561
Рождение ребёнка
01.01.1570
Дочь: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Dorothea
Отец ребёнка: of Brunswick-Lüneburg Wilhelm
Смерть
Около 06.01.1617
Похороны
19.02.1617