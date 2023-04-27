von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Dorothea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Dorothea

Место рождения

Celle,Hannover,Prussia

Дата рождения

01.01.1570

Дата смерти

15.08.1649

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1570

Отец: Of Brunswick-Lüneburg Wilhelm

Мать: Of Denmark And Norway Dorothea Luneburg

Celle,Hannover,Prussia
Рождение ребёнка
1591

Сын: Von Zweibrücken-Birkenfeld Georg Wilhelm

Отец ребёнка: Von Der Pfalz-Zweibrücken Karl I

Ansbach, Brandenburg-Ansbach Deutschland(HRR)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Von Der Pfalz-Zweibrücken Karl I

Celle,Hannover,Prussia
Смерть
15.08.1649
Birkenfeld,Oldenburg,Germany
Похороны
Неизвестно
Birkenfeld,Oldenburg,Germany
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