von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Dorothea
Место рожденияCelle,Hannover,Prussia
Дата рождения01.01.1570
Дата смерти15.08.1649
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1570
Celle,Hannover,Prussia
Рождение ребёнка
1591
Сын: Von Zweibrücken-Birkenfeld Georg Wilhelm
Отец ребёнка: Von Der Pfalz-Zweibrücken Karl I
Ansbach, Brandenburg-Ansbach Deutschland(HRR)
Бракосочетание
Неизвестно
Celle,Hannover,Prussia
Смерть
15.08.1649
Birkenfeld,Oldenburg,Germany
Похороны
Неизвестно
Birkenfeld,Oldenburg,Germany