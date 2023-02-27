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(Рогозина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Леонтий

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозин Андрей

Отец ребёнка: Рогозин Леонтий

Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозин Андрей

Отец ребёнка: Рогозин Леонтий

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рогозин Матвей

Отец ребёнка: Рогозин Леонтий

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Леонтий

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Рогозина) Фёкла

Отец ребёнка: Рогозин Леонтий

Смерть
Неизвестно

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