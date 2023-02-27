(Рогозина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Леонтий
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозин Андрей
Отец ребёнка: Рогозин Леонтий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозин Андрей
Отец ребёнка: Рогозин Леонтий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Рогозин Матвей
Отец ребёнка: Рогозин Леонтий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Леонтий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Рогозина) Фёкла
Отец ребёнка: Рогозин Леонтий
Смерть
Неизвестно