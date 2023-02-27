Рогозин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Рогозин Леонтий
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
08.10.1878
Сын: Рогозин Яков
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
30.10.1881
Сын: Рогозин Кузьма
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
13.10.1889
Сын: Рогозин Никита
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно