Рогозин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Рогозин Леонтий

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
08.10.1878

Сын: Рогозин Яков

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
30.10.1881

Сын: Рогозин Кузьма

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
13.10.1889

Сын: Рогозин Никита

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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