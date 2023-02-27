Рогозин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Рогозин Наум

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозин Андрей

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозин Андрей

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рогозин Матвей

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фёкла

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
24.09.1875

Жена: Елена

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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