Рогозин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Рогозин Наум
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозин Андрей
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозин Андрей
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Рогозин Матвей
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
24.09.1875
Жена: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно