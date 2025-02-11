Костин Павел Исаевич 11.01.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Костин Павел Исаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.01.1890, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Демин-Костин Исай Иванович1860 г.р.
Мать
Демина Меланья Андреевна1860 г.р.
Супруги
Костина Марфа Андреевна Нораева01.09.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1890

Отец: Демин-Костин Исай Иванович

Мать: Демина Меланья Андреевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.11.1909

Жена: Костина Марфа Андреевна Нораева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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