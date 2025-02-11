Костин Павел Исаевич
мужской, родился 11.01.1890, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДемин-Костин Исай Иванович1860 г.р.
МатьДемина Меланья Андреевна1860 г.р.
Супруги
Костина Марфа Андреевна Нораева01.09.1889 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1890
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1909
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно