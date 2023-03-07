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Демин - Костин Исай Иванович

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Демин Иван Илларионович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.02.1880

Жена: Демина Меланья Андреевна

Рождение ребёнка
10.08.1885

Дочь: Тихомолова Евдокия Костина

Мать ребёнка: Демина Меланья Андреевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1887

Сын: Демин - Костин Сергей Исаевич

Мать ребёнка: Демина Меланья Андреевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1890

Сын: Костин Павел Исаевич

Мать ребёнка: Демина Меланья Андреевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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