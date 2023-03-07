Демин - Костин Исай Иванович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Демин Иван Илларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1880
Жена: Демина Меланья Андреевна
Рождение ребёнка
10.08.1885
Дочь: Тихомолова Евдокия Костина
Мать ребёнка: Демина Меланья Андреевна
Рождение ребёнка
24.09.1887
Сын: Демин - Костин Сергей Исаевич
Мать ребёнка: Демина Меланья Андреевна
Рождение ребёнка
11.01.1890
Сын: Костин Павел Исаевич
Мать ребёнка: Демина Меланья Андреевна
Смерть
Неизвестно