Демина Меланья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Андрей Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1880
Рождение ребёнка
10.08.1885
Дочь: Тихомолова Евдокия Костина
Отец ребёнка: Демин - Костин Исай Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1887
Сын: Демин - Костин Сергей Исаевич
Отец ребёнка: Демин - Костин Исай Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1890
Сын: Костин Павел Исаевич
Отец ребёнка: Демин - Костин Исай Иванович
Смерть
Неизвестно