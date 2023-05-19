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Демина Меланья Андреевна

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Андрей Иосифович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.02.1880

Муж: Демин - Костин Исай Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1885

Дочь: Тихомолова Евдокия Костина

Отец ребёнка: Демин - Костин Исай Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1887

Сын: Демин - Костин Сергей Исаевич

Отец ребёнка: Демин - Костин Исай Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1890

Сын: Костин Павел Исаевич

Отец ребёнка: Демин - Костин Исай Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область