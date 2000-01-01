Орлов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1883 ст.

Сын: Орлов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Сидоровна

Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Евдокия Сидоровна

Смерть
После 1897
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