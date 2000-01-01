Орлов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1883 ст.
Сын: Орлов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Сидоровна
Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Евдокия Сидоровна
Смерть
После 1897