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Орлов Сергей Александрович

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Место рождения

Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия

Дата рождения

10.09.1883 ст.

Дата смерти

Вычислено ?.11.1923

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1883 ст.

Отец: Орлов Александр Иванович

Мать: Орлова Евдокия Сидоровна

Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Бракосочетание
06.02.1905 ст.

Жена: Орлова Пестимия Никифоровна

Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.

Сын: Орлов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Орлова Пестимия Никифоровна

Мокино, Белозерский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1909 ст.

Сын: Орлов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Орлова Пестимия Никифоровна

Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Смерть
Вычислено ?.11.1923
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