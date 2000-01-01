Орлов Сергей Александрович
Место рожденияМокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Дата рождения10.09.1883 ст.
Дата смертиВычислено ?.11.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.09.1883 ст.
Отец: Орлов Александр Иванович
Мать: Орлова Евдокия Сидоровна
Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Бракосочетание
06.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.
Сын: Орлов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Орлова Пестимия Никифоровна
Мокино, Белозерский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1909 ст.
Мать ребёнка: Орлова Пестимия Никифоровна
Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Смерть
Вычислено ?.11.1923