Качанов Анатолий
Место рожденияЛенинградская область
Дата рождения02.02.1944
Дата смерти29.12.1989
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1944
Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сара-Лог, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.12.1989