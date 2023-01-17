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Качанов Анатолий

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Место рождения

Ленинградская область

Дата рождения

02.02.1944

Дата смерти

29.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1944

Отец: Качанов Анатолий Павлович

Мать: Качанова Мария Васильевна

Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сара-Лог, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.12.1989
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