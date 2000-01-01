Качанова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1944
Сын: Качанов Анатолий
Отец ребёнка: Качанов Анатолий Павлович
Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитова Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Качанов Анатолий Павлович
Смерть
Неизвестно