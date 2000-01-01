Качанова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качанова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1944

Сын: Качанов Анатолий

Отец ребёнка: Качанов Анатолий Павлович

Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитова Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Качанов Анатолий Павлович

Смерть
Неизвестно
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