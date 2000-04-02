Манаева Серафима Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.?.1905
Дата смерти02.04.2000
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.31
Сын: Чумаков Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Чумаков Кирилл Митрофанович
Рождение
07.?.1905
Отец: Манаев Неизвестно
Мать: Манаева Мария Романовна
Рождение ребёнка
15.02.1928
Сын: Чумаков Николай Кириллович
Отец ребёнка: Чумаков Кирилл Митрофанович
Рождение ребёнка
19.02.1936
Дочь: Косинова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Косинов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
15.04.1939
Дочь: Косинова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Косинов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
19.09.1941
Отец ребёнка: Косинов Андрей Степанович
Смерть
02.04.2000