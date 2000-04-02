Манаева Серафима Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева Серафима Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.?.1905

Дата смерти

02.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.31

Сын: Чумаков Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Чумаков Кирилл Митрофанович

Рождение
07.?.1905

Отец: Манаев Неизвестно

Мать: Манаева Мария Романовна

Рождение ребёнка
15.02.1928

Сын: Чумаков Николай Кириллович

Отец ребёнка: Чумаков Кирилл Митрофанович

Рождение ребёнка
19.02.1936

Дочь: Косинова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Косинов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
15.04.1939

Дочь: Косинова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Косинов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
19.09.1941

Сын: Косинов Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Косинов Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.04.2000
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