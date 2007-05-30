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Чумаков Андрей Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.31

Дата смерти

30.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.31

Отец: Чумаков Кирилл Митрофанович

Мать: Манаева Серафима Максимовна

Рождение ребёнка
11.06.?

Сын: Чумаков Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Валентина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
02.05.1965

Сын: Чумаков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Валентина Федоровна

Смерть
30.05.2007

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