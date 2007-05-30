Чумаков Андрей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.31
Дата смерти30.05.2007
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.31
Рождение ребёнка
11.06.?
Сын: Чумаков Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Валентина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
02.05.1965
Сын: Чумаков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Валентина Федоровна
Смерть
30.05.2007