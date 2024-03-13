Чумаков Кирилл Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Кирилл Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.31

Сын: Чумаков Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Манаева Серафима Максимовна

Рождение ребёнка
15.02.1928

Сын: Чумаков Николай Кириллович

Мать ребёнка: Манаева Серафима Максимовна

Смерть
Неизвестно

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