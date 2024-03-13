Чумаков Кирилл Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.31
Сын: Чумаков Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Манаева Серафима Максимовна
Рождение ребёнка
15.02.1928
Сын: Чумаков Николай Кириллович
Мать ребёнка: Манаева Серафима Максимовна
Смерть
Неизвестно