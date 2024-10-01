Страсс (Бобрович) Александра (Шира) Константиновна (Кивелевна)
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Портниха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страсс Вера Леонтьевна
Отец ребёнка: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Яковлевич (Янкелевич)
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гринберг (Страсс) Мария (Муся) Леонтьевна
Отец ребёнка: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Яковлевич (Янкелевич)
Рождение ребёнка
15.09.1902
Сын: Страсс Самуил (Моня) Леонтьевич
Отец ребёнка: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Яковлевич (Янкелевич)
Смерть
1928