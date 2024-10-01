Страсс (Бобрович) Александра (Шира) Константиновна (Кивелевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страсс (Бобрович) Александра (Шира) Константиновна (Кивелевна)

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич

Мать: Бобрович Сара Айзиковна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Яковлевич (Янкелевич)

Работа или профессия
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Портниха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейзман (Страсс) Раиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Яковлевич (Янкелевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страсс Вера Леонтьевна

Отец ребёнка: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Яковлевич (Янкелевич)

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гринберг (Страсс) Мария (Муся) Леонтьевна

Отец ребёнка: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Яковлевич (Янкелевич)

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.09.1902

Сын: Страсс Самуил (Моня) Леонтьевич

Отец ребёнка: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Яковлевич (Янкелевич)

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
1928
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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