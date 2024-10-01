Бобрович Константин (Киво) Цалелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти06.05.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Николаевский солдат служил 25 лет, при императоре Николае I, кантонист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобрович Сара Айзиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бобрович Борис (Берк) Константинович (Кивелевич)
Мать ребёнка: Бобрович Сара Айзиковна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вайнер (Бобрович) Рода Кивелевна
Мать ребёнка: Бобрович Сара Айзиковна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бобрович Илья (Исай) Кивелевич
Мать ребёнка: Бобрович Сара Айзиковна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Страсс (Бобрович) Александра (Шира) Константиновна (Кивелевна)
Мать ребёнка: Бобрович Сара Айзиковна
Рождение ребёнка
04.02.1882
Сын: Бобрович Цалель Кивелевич
Мать ребёнка: Бобрович Сара Айзиковна
Смерть
06.05.1907
Причина смерти: порок сердца