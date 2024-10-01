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Бобрович Константин (Киво) Цалелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

06.05.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Николаевский солдат служил 25 лет, при императоре Николае I, кантонист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобрович Сара Айзиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бобрович Борис (Берк) Константинович (Кивелевич)

Мать ребёнка: Бобрович Сара Айзиковна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вайнер (Бобрович) Рода Кивелевна

Мать ребёнка: Бобрович Сара Айзиковна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бобрович Илья (Исай) Кивелевич

Мать ребёнка: Бобрович Сара Айзиковна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Страсс (Бобрович) Александра (Шира) Константиновна (Кивелевна)

Мать ребёнка: Бобрович Сара Айзиковна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
04.02.1882

Сын: Бобрович Цалель Кивелевич

Мать ребёнка: Бобрович Сара Айзиковна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
06.05.1907
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: порок сердца

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