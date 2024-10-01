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Бобрович Сара Айзиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

23.09.1899

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бобрович Борис (Берк) Константинович (Кивелевич)

Отец ребёнка: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вайнер (Бобрович) Рода Кивелевна

Отец ребёнка: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бобрович Илья (Исай) Кивелевич

Отец ребёнка: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Страсс (Бобрович) Александра (Шира) Константиновна (Кивелевна)

Отец ребёнка: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
04.02.1882

Сын: Бобрович Цалель Кивелевич

Отец ребёнка: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
23.09.1899
Томск, город Томск, Томская область
причина смерти: отёк лёгких

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