Бобрович Сара Айзиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти23.09.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бобрович Борис (Берк) Константинович (Кивелевич)
Отец ребёнка: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вайнер (Бобрович) Рода Кивелевна
Отец ребёнка: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бобрович Илья (Исай) Кивелевич
Отец ребёнка: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Страсс (Бобрович) Александра (Шира) Константиновна (Кивелевна)
Отец ребёнка: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич
Рождение ребёнка
04.02.1882
Сын: Бобрович Цалель Кивелевич
Отец ребёнка: Бобрович Константин (Киво) Цалелевич
Смерть
23.09.1899
причина смерти: отёк лёгких