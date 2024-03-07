Страсс (Стражев) Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рейзман Раиса Леонтьевна
Мать ребёнка: Александра Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страсс Вера Леонтьевна
Мать ребёнка: Александра Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страсс Мария (Муся) Леонтьевна
Мать ребёнка: Александра Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Страсс Самуил (Моня) Леонтьевич
Мать ребёнка: Александра Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно