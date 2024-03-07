Страсс (Стражев) Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страсс (Стражев) Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейзман Раиса Леонтьевна

Мать ребёнка: Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страсс Вера Леонтьевна

Мать ребёнка: Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страсс Мария (Муся) Леонтьевна

Мать ребёнка: Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страсс Самуил (Моня) Леонтьевич

Мать ребёнка: Александра Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Константиновна

Смерть
Неизвестно
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