Щербакова \\ Харченко Василиса (Васса) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова \\ Харченко Василиса (Васса) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1883 ст.

Сын: Щербаков Дамиан Александрович

Отец ребёнка: Щербаков Александр Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.05.1886 ст.

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр Иванович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Муж: Харченко Иван Григорьевич

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXH2?i=161&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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