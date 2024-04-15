Щербакова \\ Харченко Василиса (Васса) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1883 ст.
Сын: Щербаков Дамиан Александрович
Отец ребёнка: Щербаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1886 ст.
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр Иванович
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXH2?i=161&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно