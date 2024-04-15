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Щербаков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До ?.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.08.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Васильевич Черненко
Рождение ребёнка
01.11.1883 ст.

Сын: Щербаков Дамиан Александрович

Мать ребёнка: Щербакова \\ Харченко Василиса (Васса) Петровна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.05.1886 ст.

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Щербакова \\ Харченко Василиса (Васса) Петровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
28.05.? ст.
Николаевка, Сумська область
Игнатий Иванович Ковалев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова \\ Харченко Василиса (Васса) Петровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До ?.02.1887
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