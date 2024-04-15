Щербаков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо ?.02.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
18.08.1883 ст.
Андрей Васильевич Черненко
Рождение ребёнка
01.11.1883 ст.
Сын: Щербаков Дамиан Александрович
Мать ребёнка: Щербакова \\ Харченко Василиса (Васса) Петровна
Рождение ребёнка
16.05.1886 ст.
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Щербакова \\ Харченко Василиса (Васса) Петровна
Восприемник
28.05.? ст.
Игнатий Иванович Ковалев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До ?.02.1887