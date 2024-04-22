Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти15.01.1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
19.10.1793
Сын: Уар Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
22.12.1796
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
01.03.1798
Дочь: Евдокия (Овдотья) Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
24.07.1803
Сын: Борис Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
14.11.1805
Сын: Филипп Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дарья Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Смерть
15.01.1828