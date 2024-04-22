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Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

15.01.1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Рождение ребёнка
19.10.1793

Сын: Уар Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Рождение ребёнка
22.12.1796

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Рождение ребёнка
01.03.1798

Дочь: Евдокия (Овдотья) Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Рождение ребёнка
24.07.1803

Сын: Борис Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Рождение ребёнка
14.11.1805

Сын: Филипп Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Смерть
15.01.1828

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