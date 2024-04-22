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Борис Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1803

Дата смерти

13.10.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1803

Отец: Илья Петров

Мать: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Борисова

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лев Борисов

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Бракосочетание
06.02.1821

Жена: Ефимия Лукьянова

Рождение ребёнка
16.05.1823

Сын: Тихон Борисов

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Рождение ребёнка
13.08.1824

Сын: Максим Борисов

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Рождение ребёнка
19.03.1826

Дочь: Дарья Борисова

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Рождение ребёнка
28.10.1829

Дочь: Прасковья Борисова

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Рождение ребёнка
05.09.1832

Сын: Захар Борисов

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Рождение ребёнка
29.12.1835

Сын: Марк Борисов

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Рождение ребёнка
08.08.1840

Сын: Емельян Борисов

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Рождение ребёнка
04.02.1844

Сын: Кирилл Борисов

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Смерть
13.10.1868

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