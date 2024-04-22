Борис Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1803
Дата смерти13.10.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1803
Отец: Илья Петров
Мать: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Борисова
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лев Борисов
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Бракосочетание
06.02.1821
Жена: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
16.05.1823
Сын: Тихон Борисов
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
13.08.1824
Сын: Максим Борисов
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
19.03.1826
Дочь: Дарья Борисова
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
28.10.1829
Дочь: Прасковья Борисова
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
05.09.1832
Сын: Захар Борисов
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
29.12.1835
Сын: Марк Борисов
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
08.08.1840
Сын: Емельян Борисов
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
04.02.1844
Сын: Кирилл Борисов
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Смерть
13.10.1868