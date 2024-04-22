Дарья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Илья Петров
Мать: Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Капитонов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Капитонов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Капитонов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Леонтий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Капитонов
Смерть
Неизвестно