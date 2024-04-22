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Дарья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Илья Петров

Мать: Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Капитонов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Капитонов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Капитонов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Леонтий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Капитонов

Смерть
Неизвестно

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