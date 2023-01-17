Беркалов Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Чебучева Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
г. Тифлис
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Беркалов Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Грузия, Тифлис
Рождение ребёнка
04.01.1878
Сын: Беркалов Евгений Александрович
Мать ребёнка: не указана
Тбилиси (Тифлис), Грузия