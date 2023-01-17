Беркалов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеркалов Александр Александрович

Беркалов Александр Александрович

avatar

Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чебучева Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

г. Тифлис
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Беркалов Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Грузия, Тифлис
Рождение ребёнка
04.01.1878

Сын: Беркалов Евгений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Тбилиси (Тифлис), Грузия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close