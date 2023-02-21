Чебучева (Беркалова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебучева (Беркалова) Мария Александровна

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Место рождения

г. Тифлис

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Беркалов Александр Александрович

Мать: не указана

г. Тифлис
Рождение ребёнка
02.07.1889 ст.

Сын: Чебучев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.08.1890 ст.

Дочь: Куприянова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Чебучев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.12.1892 ст.

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич

Борисов, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.02.1894 ст.

Сын: Чебучев Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич

Борисов, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.10.1896 ст.

Дочь: Антонова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич

Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебучев Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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