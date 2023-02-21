Чебучева (Беркалова) Мария Александровна
Место рожденияг. Тифлис
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Беркалов Александр Александрович
Мать: не указана
г. Тифлис
Рождение ребёнка
02.07.1889 ст.
Сын: Чебучев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1890 ст.
Дочь: Куприянова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Чебучев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.12.1892 ст.
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
21.02.1894 ст.
Сын: Чебучев Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.10.1896 ст.
Дочь: Антонова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Чебучев Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно