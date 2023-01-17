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Белкина Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1870 и 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Белкина Лукерья Степановна

Отец ребёнка: Белкин Степан

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Белкина Анна Степановна

Отец ребёнка: Белкин Степан

Рождение ребёнка
1896

Сын: Белкин Филипп Степанович

Отец ребёнка: Белкин Степан

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Белкина Агафья Степановна

Отец ребёнка: Белкин Степан

Рождение ребёнка
1899

Сын: Белкин Осип Степанович

Отец ребёнка: Белкин Степан

Харево, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Белкин Герасим Степанович

Отец ребёнка: Белкин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Степан

Смерть
Неизвестно
Дубровы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
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