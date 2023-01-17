Белкина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1870 и 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Белкина Лукерья Степановна
Отец ребёнка: Белкин Степан
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Белкина Анна Степановна
Отец ребёнка: Белкин Степан
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Белкин Степан
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Белкина Агафья Степановна
Отец ребёнка: Белкин Степан
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Белкин Степан
Харево, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1902
Сын: Белкин Герасим Степанович
Отец ребёнка: Белкин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белкин Степан
Смерть
Неизвестно
Дубровы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область