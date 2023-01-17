Белкин Герасим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Герасим Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Белкин Степан

Мать: Белкина Александра

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кривонос Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Белкина Софья

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Антонина Герасимовна

Мать ребёнка: Белкина Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Софья

Смерть
Неизвестно
Дубровы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
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