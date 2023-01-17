Белкин Герасим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Белкин Степан
Мать: Белкина Александра
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Кривонос Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Белкина Софья
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Антонина Герасимовна
Мать ребёнка: Белкина Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Софья
Смерть
Неизвестно
Дубровы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область